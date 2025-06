Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Kleinkind angefahren - Fahrer und Zeuginnen gesucht

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Schützenstraße/Nimrodstraße ist am Montagnachmittag ein 2-jähriges Kind aus Herten angefahren und verletzt worden. Der beteiligte Autofahrer bzw. die Fahrerin fuhr anschließend weiter - nach ihm/ihr wird gesucht. Gleiches gilt für zwei Augenzeuginnen, die den Unfall wohl mitbekommen haben. Die Frauen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Nach bisherigen Erkenntnissen bog der gesuchte Autofahrer bzw. die gesuchte Autofahrerin gegen 16.10 Uhr von der Nimrodstraße nach links in die Schützenstraße (absteigende Richtung) ab. Zur gleichen Zeit überquerte das zweijährige Mädchen mit seiner Mutter die (grüne) Fußgängerampel. Das Kind wurde beim Abbiegen von dem Auto touchiert und stürzte. Die 2-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Das Auto fuhr danach in Richtung Ewaldstraße weiter. Die Person am Steuer konnte nicht näher beschrieben werden, auch deshalb werden Zeugen gesucht - vor allem die beiden Frauen, die wohl den Unfall beobachtet hatten. Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen Pkw gehandelt haben.

Hinweise zu dem Unfall nimmt das zuständige Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

