Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Unfall mit Verletzten - Auto bleibt auf dem Dach liegen

Recklinghausen (ots)

Auf der L511 kam es am Montagmittag zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos. Gegen 12:30 Uhr war eine 73-jährige Autofahrerin aus Herten in Richtung Oer-Erkenschwick unterwegs. Als sie nach links auf die Scherlebecker Straße abbiegen wollte, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrschulauto. In dem Fahrzeug saßen ein 52-jähriger Mann aus Marl und ein 18-Jähriger aus Herten. Durch die Kollision überschlug sich das Auto der Seniorin und kam auf dem Dach zum Liegen. Alle Beteiligten wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Die Polizei schätzt den Schaden insgesamt auf 20000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Straße kurzfristig gesperrt.

