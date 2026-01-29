POL-UL: Mutmaßliche Einbrecherbande ausgehoben - mehrere Tatverdächtige in Haft - Eigentümer des beschlagnahmten Diebesguts gesucht (Landkreise Esslingen, Tübingen, Göppingen und Alb-Donau-Kreis)
Ulm (ots)
Wir erlauben uns, Sie auf eine Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen hinzuweisen:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/6206751
