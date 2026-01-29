Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gingen/Fils, Uhingen - Polizei erwischt Raser

Am Mittwoch waren in Gingen/Fils und bei Uhingen mehrere Fahrende deutlich zu schnell unterwegs.

Ulm (ots)

Die Geislinger Polizei kontrollierte am Vormittag die Geschwindigkeit von Fahrzeugen auf der B10 neu am Ausbauende. Dort sind 100 km/h erlaubt. Dabei fielen ihnen während der mehrstündigen Kontrolle vier Schnellfahrer auf. Die Fahrenden wurden mit 125, 126, 137 und 144 km/h gemessen und waren deutlich zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter, ein 31-jähriger aus dem benachbarten Ausland, muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld von mindestens 320 Euro, zwei Punkte in Flensburg und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. Auch auf die drei weiteren Schnellfahrer kommen empfindliche Bußgelder und mindestens ein Punkt zu.

Zwischen 8 Uhr und 8.45 Uhr führte die Polizei Uhingen Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei kontrollierte sie den Verkehr auf der Kreisstraße 1412 in Fahrtrichtung Diegelsberg auf Höhe des Wanderparkplatzes Waseneiche. Die Beamten stoppten drei Autofahrende, die außerorts bei erlaubten 50 km/h deutlich zu schnell unterwegs waren. Der Spitzenreiter war ein Fahrer eines Mercedes. Der 46-Jährige fuhr 32 km/h zu schnell. Der Fahrer muss nun mit einer Geldbuße von 200 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Die Polizei weist darauf hin, dass zu schnelles Fahren nach wie vor eine der Hauptunfallursachen ist. Unfälle mit überhöhter Geschwindigkeit haben oft schwerwiegende Folgen. Um die Sicherheit im Verkehr zu erhöhen führt die Polizei ihre Geschwindigkeitskontrollen rund um die Uhr durch. Damit alle sicher ankommen rät die Polizei: Runter vom Gas! Überschätzen Sie nicht die eigenen Fähigkeiten und rechnen Sie auch mit Fehlern von anderen! Ein Unfall mit schweren Folgen belastet Opfer und Täter oft ein Leben lang! Ausführliche Informationen zu den Gefahren durch schnelles Fahren gibt eine Broschüre des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg, die im Internet unter www.statistik-bw.de bestellt oder heruntergeladen werden kann. Tipps gibt auch die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

++++ 0171272 0170027(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell