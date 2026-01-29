PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Auf Vordermann aufgefahren
Unachtsamkeit führte wohl zu einem Unfall am Mittwoch in Ulm.

Ulm (ots)

Kurz vor 15 Uhr war ein VW-Fahrer in der Einsteinstraße unterwegs. Vor ihm fuhr ein 63-Jähriger mit seinem Daimler-Benz. Wohl aus Unachtsamkeit fuhr der 29-Jährige in das Heck des Daimlers. Bei dem Unfall verletzte sich der 63-Jährige leicht. Der Rettungsdienst war nicht erforderlich. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden an den beiden fahrbereiten Autos auf 10.000 Euro.

++++0173767 (BK)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

