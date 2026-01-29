Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen/Fils - Nicht mehr fahrtauglich

Mit Alkohol und Drogen wurde eine 40-Jährige am Mittwoch in Eislingen von der Polizei erwischt.

Kurz vor 6 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass eine Frau in Holzheim alkoholisiert in ihr Fahrzeug gestiegen und damit weggefahren sei. Anhand des bekannten Kennzeichens wurden umgehend Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Nur kurze Zeit später konnte der VW von einer Polizeistreife in der Leibnizstraße fahrend festgestellt werden. Am Steuer saß eine 40-Jährige. Bei der anschließenden Kontrolle rochen die Beamten Alkohol bei der Fahrerin. Zudem schlug den Beamten der Geruch von Marihuana entgegen. Ein Alkomattest bestätigte den Verdacht. Die Autofahrerin hatte sich mit knapp 1,5 Promille auf den Heimweg gemacht. Deshalb nahm ihr ein Arzt Blut ab. Das Ergebnis der Blutprobe soll nun auch zeigen, was für Drogen die 40-Jährige vor der Fahrt konsumiert und wie viel Alkohol sie tatsächlich intus hatte. Ihr Führerschein wurde einbehalten und das Fahrzeug musste sie stehen lassen. Neben einer Anzeige setzt sich die Polizei auch mit der Führerscheinstelle in Verbindung. Die prüft weitere Maßnahmen gegen die Frau.

Die Polizei warnt: Wer berauscht fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol und Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination. Diese Mischung ist gefährlich.

