POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Rechts vor links nicht beachtet
Am Mittwochmorgen verursachte ein 60-Jähriger einen Unfall mit Sachschaden.
Ulm (ots)
Der Unfall ereignete sich gegen 10.30 Uhr. Eine 86-Jährige fuhr mit ihrem VW Golf in der Riedstraße. Ein 60-Jähriger kam von links aus der Gerschweiler Straße und hatte den VW Golf offenbar übersehen. Es kam zum Unfall. Verletzt wurde niemand. Das Polizeirevier Giengen schätzt den Gesamtschaden auf 11.000 Euro.
