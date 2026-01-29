Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Raser gestoppt

Deutlich zu schnell waren Autofahrer am Mittwoch bei Warthausen unterwegs.

Zwischen 21.45 Uhr und 23.30 Uhr kontrollierte die Polizei Biberach, wie schnell die Fahrzeuge auf der B465 von Schemmerhofen in Richtung Warthausen unterwegs waren. Bei den Kontrollen stoppten sie insgesamt fünf Fahrer, die außerorts im Bereich der erlaubten 100 km/h deutlich zu schnell fuhren. Die Beamten hielten die Betroffenen an und führten verkehrserzieherische Gespräche. Der Spitzenreiter, ein 21-Jähriger mit seinem Mercedes AMG, fuhr 38 km/h über dem Erlaubten. Auf ihn kommt nun ein Bußgeld von mindestens 200 Euro und einem Punkt in Flensburg zu. Auch die anderen Betroffenen müssen mit Bußgeldern und Punkten rechnen. Bei einem der kontrollierten Fahrer ergab sich für die Beamten der Verdacht, dass er unter Drogen stand. Der 50-jährige Mercedes-Fahrer musste deshalb zur Blutentnahme mit in ein Krankenhaus. Ihm wurde die Weiterfahrt untersacht und er musste sein Auto für 24 Stunden stehen lassen.

