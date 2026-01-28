Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Unfall beim Einfahren

Am Mittwoch achtete ein 71-Jähriger in Donzdorf nicht auf den Verkehr.

Ulm (ots)

Um 7.38 Uhr wollte der 71-Jährige mit seinem Ford vom Fahrbahnrand aus in die Hauptstraße in Richtung Süßen einfahren. Dabei übersah er eine vorbeifahrende Autofahrerin. Die 62-Jährige war mit ihrem VW in Richtung Süßen unterwegs. Beim Einfahren stießen die Autos zusammen. Beide Fahrzeuge wurden durch die Kollision erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei Eislingen hat den Unfall aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens am Ford wird auf 10.000 Euro, der am VW auf 8.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

