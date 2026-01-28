POL-UL: (UL) Ulm - Unfall beim Abbiegen
Am Dienstagmorgen stießen zwei Autos in Ulm zusammen.
Ulm (ots)
Ein 45-jähriger Skoda-Fahrer fuhr auf der Eythstraße. Dort bog er an der Ampel nach links in die Stuttgarter Straße ab. Die Ampel schaltete wohl gerade von grün auf rot um. Eine 33-jährige Mazda-Fahrerin fuhr auf der Stuttgarter Straße in Richtung Stadtmitte. Da die Ampel gerade umschaltete, fuhr sie in die Kreuzung ein. Dort kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Die 33-Jährige verletzte sich durch den Unfall leicht. Der Rettungsdienst brachte sie in eine umliegende Klinik. Das Polizeirevier Ulm-Mitte schätzt den Gesamtschaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos auf 28.000 Euro.
++++0614712 (BK)
Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell