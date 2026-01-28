Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfall beim Abbiegen

Am Dienstagmorgen stießen zwei Autos in Ulm zusammen.

Ulm (ots)

Ein 45-jähriger Skoda-Fahrer fuhr auf der Eythstraße. Dort bog er an der Ampel nach links in die Stuttgarter Straße ab. Die Ampel schaltete wohl gerade von grün auf rot um. Eine 33-jährige Mazda-Fahrerin fuhr auf der Stuttgarter Straße in Richtung Stadtmitte. Da die Ampel gerade umschaltete, fuhr sie in die Kreuzung ein. Dort kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Die 33-Jährige verletzte sich durch den Unfall leicht. Der Rettungsdienst brachte sie in eine umliegende Klinik. Das Polizeirevier Ulm-Mitte schätzt den Gesamtschaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos auf 28.000 Euro.

++++0614712 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

