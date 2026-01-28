POL-UL: (GP) Heiningen - Vandalen unterwegs
Am Wochenende richteten Unbekannte Schäden an einem Kindergarten in Heiningen an.
Ulm (ots)
Die Sachschäden wurde am Dienstagfrüh festgestellt. Unbekannte beschädigten zwischen Freitag 16 Uhr und Dienstag 7 Uhr beim Waldkindergarten Riederwald einen Holztisch, eine Lampe und eine Werkbank. Dann warfen sie ein Vogelhaus um und rissen mehrere bunte Holzspieße aus dem Boden. Die herausgerissenen Holzspieße warfen sie anschließend in den Wald. Der Polizeiposten Heiningen (Tel. 07161/504500) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.
