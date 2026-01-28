Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Schlat - Von der Straße abgekommen

Am Montag kam ein Autofahrer bei Schlat von der Straße ab und erlitt dabei leichte Verletzungen.

Kurz vor 19 Uhr war ein 58-Jähriger auf der Kreisstraße zwischen Süßen und Schlat unterwegs. Wohl aus Unachtsamkeit kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab. Dort kollidierte er mit einem Verkehrsschild und kam anschließend neben der Fahrbahn zum Stehen. Der Audi-Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Am Auto entstand Totalschaden von etwa 20.000 Eure. Ein Abschlepper barg das nicht mehr fahrbereite Auto. Die Polizei Göppingen hat den Unfall aufgenommen.

