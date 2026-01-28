Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Uttenweiler - Wild kreuzt Fahrbahn

Am Dienstag kam es bei Uttenweiler zu einem Unfall mit einem Reh. Rund 7.000 Euro Schaden waren die Folge.

Kurz vor 7.30 Uhr war eine 28-Jährige auf der K7598 von Dieterskirch in Richtung Uttenweiler unterwegs. Plötzlich querte ein Reh die Fahrbahn. Die Frau erfasste das Tier mit ihrem Opel. Das Reh streifte an der linken Fahrzeugseite entlang und rannte nach dem Unfall davon. Die Polizei Riedlingen nahm den Wildunfall auf. Der Schaden am Auto wird auf rund 7.000 Euro geschätzt.

Hinweis der Polizei:

Rechnen Sie bei Dämmerung und Dunkelheit immer mit Wild auf der Straße. Gerade auch auf Straßen, die durch Warnschilder gekennzeichnet sind. Fahrer sollen hier langsam fahren, aufmerksam und bremsbereit sein, und den Sicherheitsabstand einhalten, falls der Vorausfahrende plötzlich bremsen muss. Sind Wildtiere neben oder auf der Straße, gilt für Fahrer: abblenden, bremsen, hupen und erforderlichenfalls anhalten. Warnblinklicht einschalten. Denn je größer das Tier, desto gefährlicher wird der Unfall für die Menschen. Verletzte oder verendete Wildtiere dürfen auf keinen Fall angefasst oder mitgenommen werden. Die verletzten Tiere könnten in Panik geraten oder mit Krankheiten infiziert sein. Am besten ist, die Polizei zu verständigen. Die informiert den zuständigen Jagdpächter. Eine Wildunfallbescheinigung erhält der Autofahrer dann bei der Polizei. Damit kann er seinen Schaden am Auto bei der Kaskoversicherung geltend machen.

