Am Dienstag stießen in Bad Schussenried ein Linienbus und ein Auto zusammen.

Gegen 8.15 Uhr war ein 37-Jähriger mit seinem BMW auf der L284/ Biberacher Straße unterwegs. Der Autofahrer wollte nach links in die L275/ Zeppelinstraße einfahren und war wohl von der tiefstehenden Sonne geblendet. An der Einmündung erkannte er den heranfahrenden und vorfahrtsberechtigten Linienbus nicht. Im Einmündungsbereich stießen Auto und der Mercedes Evobus zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Bad Schussenried nahm den Unfall auf. Den Schaden an dem Auto schätzt die Polizei auf rund 15.000 Euro, den am Bus auf ca. 20.000 Euro. Der BMW musste abgeschleppt werden.

