Auf Geld hatten es Unbekannte am Wochenende in Ertingen, Daugendorf und Seekirch abgesehen.

Zwischen Freitag 21 Uhr und Samstag 7.30 Uhr war der Dieb wohl in dem SB-Laden bei Ertingen zu Gange. Aus dem unverschlossenen Laden im Ortsteil Binzwangen nahm der Unbekannte eine blaue Kasse samt Bargeld mit. Die war dort aufgestellt und aus Vertrauen nicht besonders gegen eine Wegnahme gesichert. Diese Gelegenheit nutzte der Dieb aus und machte die Kasse samt niedrigem zweistelligen Bargeldbetrag zu seiner Beute. Nur unweit vom Tatort in Ertingen kam es auch in Riedlingen-Daugendorf zu einer ähnlichen Tat. Dort waren zwei Unbekannte am Freitagabend unterwegs. Die Unbekannten suchten gegen 22.30 Uhr den SB-Laden in der Reutlinger Straße auf. Mit einer Brechstange bewaffnet versuchte einer der beiden Diebe die hölzerne Kasse aufzuhebeln. Da dies aber misslang, ließen die beiden Unbekannten von ihrem weiteren Vorhaben ab und flüchteten. Möglicherweise wurden die Diebe auch gestört und suchten deshalb unverrichteter Dinge das Weite. Einer der Täter trug eine auffallende Mütze. Die war auch bei einem weiteren Diebstahl am Freitag kurz vor 22 Uhr in einem SB-Laden in Seekirch auf einem Überwachungsvideo zu erkennen. Das Geschäft im Ahlener Weg war das Ziel des Einbrechers. In dem Verkaufshäuschen hatte der Unbekannte die an der Wand befindliche Kasse weggerissen und mitgenommen. Wie hoch die Beute war, muss die Polizei noch ermitteln.

In allen Fällen sicherte die Polizei Spuren. Die Polizeidienststellen in Riedlingen (Tel. 07371/938-0) und Bad Schussenried (Tel. 07583/942020) haben nun die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei telefonisch entgegen. Die Ermittlungen dauern an.

