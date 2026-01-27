Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen a.d. Brenz - Fahrzeug überladen

Rund 30% über dem Erlaubten hatte ein Transporter geladen.

Ulm (ots)

Gegen 9.40 Uhr kontrollierte die Polizei den Transporter im Bereich der Anschlussstelle Giengen/Herbrechtingen. Schnell ergab sich der Verdacht, dass das Fahrzeug überladen war. Eine Wiegung brachte Klarheit. Anstatt des zulässigen Gesamtgewichts von 3.500kg wog das Fahrzeug über 4.500kg. Eine Weiterfahrt durfte erst erfolgen, nachdem die transportierte Ware umgeladen war. Auf den 40-jährigen Fahrer kommt nun ein Bußgeld in Höhe von 235 Euro und ein Punkt in Flensburg zu. Auch die Fahrzeughalterin muss mit demselben Bußgeld rechnen.

