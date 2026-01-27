Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Amstetten - Geld angeboten

Mit Bargeld und Blumen wollten Eltern eine Lehrerin in Amstetten wohl bestechen.

Ulm (ots)

Ein kurioser Fall ereignete sich in Amstetten. Nachdem eine Lehrerin der dortigen Grundschule wohl mehrfach keine Empfehlung für das Gymnasium einer Schülerin ausgesprochen hatte, boten die Eltern der Schülerin der Lehrerin mehrfach ein Geschenk an. Dieses lehnte die Lehrerin ab. Die Eltern ließen jedoch nicht locker und hinterließen der Lehrerin einen vierstelligen Geldbetrag sowie Blumen. Eine Empfehlung erhielt die Schülerin nach wie vor nicht, doch nun erhalten die Eltern eine Anzeige wegen des Verdachts der mutmaßlich versuchten Bestechung. Der Polizeiposten Amstetten hat die Ermittlungen aufgenommen.

++++0154989(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell