Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Illerkirchberg - Rechts vor links nicht beachtet
Am Montagmorgen verursachte ein 61-Jähriger einen Unfall mit Sachschaden.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 9 Uhr. Der 61-Jährige fuhr mit seinem BMW die Herrschaftsbreite in Richtung Hölderlinweg. Ein 27-Jähriger fuhr in der Goethestraße. Er hatte Vorfahrt. Der BMW-Fahrer übersah ihn offenbar. Es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich. Das Polizeirevier Ulm-West nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf 7.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

++++ 0154933 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

