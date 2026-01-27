Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Kein Führerschein und unter Drogen

Am Montag stoppte die Polizei einen VW in Ehingen.

Ulm (ots)

Eine Polizeistreife sah den VW gegen 11 Uhr im Mühlweg fahren. Der 25-Jährige gab sofort an, dass er keinen Führerschein besitze. Weiterhin stand der Mann unter dem Einfluss von Drogen. Dies bestätigte auch ein Drogentest. Für ihn war die Fahrt zu Ende und er musste mit ins Krankenhaus. Dort entnahm ein Arzt ihm Blut. Die Blutprobe soll nun das genaue Ergebnis liefern.

++++ 0156666 (BK)

