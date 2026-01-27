Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizei schnappt berauschten Fahrer

Am Montag war ein Mann ohne Führerschein und unter Drogen in Ulm-Wiblingen unterwegs.

Ulm (ots)

Gegen 14.30 Uhr kontrollierte die Verkehrspolizei Laupheim einen Audi-Fahrer in Wiblingen. Der war mit seinem Audi im Wiblinger Ring unterwegs. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 32-Jährige mutmaßlich Drogen konsumierte hatte. Denn der Fahrer zitterte mit den Händen und hatte auffällige rote Augen. Der Mann verweigerte einen Drogentest und musste deshalb mit zur Blutprobe in ein Krankenhaus. Weitere Überprüfungen ergaben, dass der Mann keinen Führerschein hatte. In erwartet nun Anzeigen wegen Verdachts der Drogenfahrt sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis.

