POL-UL: (GP) Göppingen - Auto gestreift und geflüchtet
Am Montag verursachte ein Unbekannter in Göppingen einen Unfall und fuhr davon.
Ulm (ots)
Zur Mittagszeit parkte ein 62-Jähriger seinen Seat ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Daimlerstraße in Ursenwang. Ein Unbekannter streifte das auf Höhe von Gebäude 15 stehende Auto. Ohne sich um den Schaden zu kümmern fuhr er davon. Das Polizeirevier Göppingen (Tel. 07161/632360) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden am Seat wird auf 1.000 Euro geschätzt.
++++0157620 (BK)
Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731/188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell