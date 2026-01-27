Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach - Polizei sucht Unfallflüchtigen

Ein Mercedes Vito mit rumänischer Zulassung ist am Montag in Salach gegen eine Mauer gerutscht.

Wie der Zeuge der Polizei berichtete, ereignete sich der Unfall gegen 8 Uhr in der Astrid-Lindgren-Straße. Ein silberner Mercedes Vito war dort unterwegs und wollte wenden. Dabei soll der Kombi ins Rutschen geraten und mit der Front gegen die Steinmauer geprallt sein. Ein Mitfahrer im Mercedes hätte wohl noch in Richtung des Zeugen gerufen, dass alles in Ordnung sei. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, machte sich der Fahrende vor den Augen des Grundstücksbesitzers aus dem Staub. Der Mercedes mit rumänischem Kennzeichen fuhr in Richtung Eislingen davon. Eine sofortige Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug verlief erfolglos. Zurück blieb ein Schaden von rund 800 Euro.

Hinweis der Polizei:

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat - unabhängig von der Höhe des Schadens. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern, beziehungsweise die Polizei zu verständigen. Sonst drohen Freiheits- oder Geldstrafe und der Führerscheinentzug.

