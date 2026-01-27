Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Hochdorf/B30 - Auf Vordermann aufgefahren

Unachtsamkeit führte wohl zu einem Unfall am Montag bei Hochdorf.

Ulm (ots)

Gegen 15.30 Uhr war ein 25-Jähriger mit seinem Mercedes in der Waldseer Straße in Richtung B30 unterwegs. Er fuhr an die Einmündung heran. Vor ihm stand bereits ein Skoda. Der wollte auf die B30 auffahren. Der 28-Jährige im Skoda fuhr zunächst an. Da aber reger Verkehr auf der B30 herrschte, bremste er sein Fahrzeug nochmals ab. Das erkannte wohl der ebenfalls anfahrende Mercedesfahrer zu spät und fuhr dem Skoda hinten auf. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Den Schaden an dem Mercedes schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro, den am Skoda auf rund 4.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie deshalb jede Art von Ablenkung. Und halten Sie Abstand. Wer ausreichend Abstand hält, hat gute Chancen, auch bei unvorhersehbaren Ereignissen rechtzeitig anhalten zu können und einen Unfall zu vermeiden. Außerhalb von Ortschaften empfiehlt sich ein Abstand, der der Hälfte der Tachoanzeige in Metern entspricht ("Halber Tachoabstand"). Bei einem Tempo von 100 km/h sind das 50 Meter Abstand. Sie können sich gut an den Leitpfosten orientieren. Außerorts sind diese etwa alle 50 Meter aufgestellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.gib-acht-im-verkehr.de

