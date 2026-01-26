PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Mann greift Polizisten an
Zeugen sucht die Polizei nach einem Angriff am Sonntag.

Ulm (ots)

Gegen 22.50 Uhr wurden Einsatz- und Rettungskräfte zu einer bewusstlosen Frau in einem Hotel in Pfarrstraße gerufen. Dort befand sich auch der 32-jährige Tatverdächtige. Der verhielt sich gegenüber den Polizisten aggressiv und griff die Polizisten an. Auch eine 35-Jährige griff die Polizisten an. Bei dem Angriff wurden zwei Polizisten verletzt. Erst mit Hilfe weiterer Polizeikräfte konnte der 32-Jährige unter Kontrolle gebracht werden. Beide Personen wurden vorläufig festgenommen. Die angegriffenen Polizisten wurden derart verletzt, dass sie ihren Dienst nicht fortsetzen konnten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden die Angriffe von zahlreichen Personen gefilmt, die sich dann wohl wieder auf ihre Zimmer zurückzogen. Für die weiteren Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen. Gerade im Hinblick auf die weiteren Ermittlungen sind die Filmaufnahmen wichtig. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Göppingen unter der Telefonnummer 07161/632360 zu wenden.

+++++++ 0152194

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

