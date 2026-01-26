Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Unfall wegen Glätte und Schnee

Am Sonntag kam eine Autofahrerin bei Warthausen von der Straße ab und landete im Graben. Die Frau kam vorsorglich in eine Klinik.

Eine 22-jährige war um 18.45 Uhr auf der L273/ Birkenharder Straße von Aßmannshardt in Richtung Birkenhard unterwegs. Aufgrund von Glätte verlor die Fahrerin des Renault Kleinwagen die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Pkw rutschte nach links von der Straße und landete im Graben. Glücklicherweise kam zum Unfallzeitpunkt kein Gegenverkehr. Trotz leichter Verletzungen konnte sich die Unfallfahrerin selbst aus ihrem Auto befreien. Der Rettungsdienst brachte die 22-Jährige vorsorglich in eine Klinik. Ein Abschlepper barg den beschädigten Pkw. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am Renault auf rund 3.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

Glatte Straßen erkennt man oft erst sehr spät. Vorausschauendes Fahren und eine angepasste Geschwindigkeit bewahren vor Unfällen. Winterreifen oder M+S-Reifen (sogenannte Matsch- und Schneereifen) sorgen schon bei nur niedrigen Plusgraden für einen besseren Halt. Sie verdrängen durch ihre weichere Gummimischung Regen, Matsch und Schnee besser. Empfohlen wird eine Profiltiefe von mindestens vier Millimetern. Fahren Sie vorausschauend. Um das Risiko beim Bremsen zu reduzieren, sollten Sie Ihre Geschwindigkeit verringern und ausreichend Abstand halten. Um ein Ausbrechen oder Rutschen des Wagens zu verhindern, ist bei glatter oder schneebedeckter Fahrbahn ein behutsamer Umgang mit der Bremse wichtig.

