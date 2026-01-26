Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Nach Überschlag verletzt

Bei einem Unfall am Sonntag bei Bad Schussenried erlitt ein Fahranfänger leichte Verletzungen. Drei weitere Insassen blieben unverletzt.

Wie die Polizei mitteilt, war der 18-Jährige kurz nach 3.45 Uhr auf der Kreisstraße 7559 von Otterswang in Richtung Laimbach unterwegs. Kurz nach dem Bahnübergang im Bereich der S-Kurve kam der Porsche Cayenne wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Straße ab. Der Geländewagen fuhr zunächst auf dem geteerten Fahrradstreifen einige Meter weiter, ehe der junge Fahrer das Fahrzeug wieder nach links lenken konnte. Das SUV überfuhr mehrere Schutzplanken, überschlug sich und kam in dem Waldstück auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Der 18-Jährige und die drei gleichaltrigen Insassen konnten sich selbst aus dem total beschädigten Fahrzeug befreien und einen Notruf absetzen. Der Rettungsdienst war vor Ort und kümmerte sich um die Insassen. Während die Mitfahrer wohl unverletzt blieben, zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu. Der Porsche musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden am schrottreifen Fahrzeug auf rund 50.000 Euro. Die Höhe des Schadens an den Schutzplanken und zwei Leitpfosten schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro. Die Polizei Riedlingen hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen. Die Feuerwehren aus Bad Schussenried und Otterswang waren mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Sie sicherten die Unfallstelle ab und kümmerten sich um die ausgelaufenen Betriebsstoffe.

Das Unfallrisiko 17- bis 20-jähriger Fahranfänger ist besonders hoch. Daher ist der Grundsatz aus der Straßenverkehrsordnung umso wichtiger: Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht!

