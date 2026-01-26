Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Unfall durch Glätte

Am Sonntagabend konnte ein 31-Jähriger nicht mehr rechtzeitig bremsen bei Ehingen.

Ulm (ots)

Der 31-jährige VW-Fahrer fuhr auf der B311 in Richtung Gamerschwang. Vor ihm fuhr ein 31-jähriger Fahrer eines VW Polo. Da dieser langsamer fuhr, bremste der Fahrer des VW-Transporters. Wohl aufgrund von Glätte prallte er trotz Bremsmanöver in das Heck des VW Polos. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der VW-Transporter in den Grünstreifen. Der Fahrer des VW Polos verletzte sich leicht, der Fahrer des VW-Transporters blieb unverletzt. Das Polizeirevier Ehingen nahm den Verkehrsunfall auf und schätzt den Gesamtschaden auf etwa 2.000 Euro. Der VW-Transporter musste abgeschleppt werden.

