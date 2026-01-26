Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Buchau - Vorfahrt genommen

Mit zwei Verletzten und Blechschaden in Höhe von rund 30.000 Euro endete ein Unfall am Samstag bei Bad Buchau. Zwei Autos stießen zusammen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 18.45 Uhr. Ein 67-Jähriger fuhr mit seinem Dacia auf der Landstraße 275 von Bad Schussenried in Richtung Riedlingen. Ein 65-Jähriger war mit seinem Opel Kombi in der Riedlinger Straße unterwegs. Von dort aus bog er nach links in die L275 ein. Auf die Vorfahrt des 67-Jährigen hatte der Opelfahrer nicht geachtet. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Bei dem Unfall zog sich der 67-Jährige und auch die Mitfahrerin im mutmaßlichen Verursacherfahrzeug Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den 67-Jährigen in eine Klinik. Die Polizei Riedlingen hat den Unfall aufgenommen. Die Ermittler schätzen den Schaden am nicht mehr fahrbreiten Dacia auf ca. 10.000 Euro, den am schrottreifen Opel auf rund 20.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

++++0149694

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell