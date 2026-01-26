Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Schneebälle auf Autos geworfen

Am Sonntagabend warfen vier Kinder Schneebälle auf vorbeifahrende Autos in Ehingen.

Ulm (ots)

Gegen 18 Uhr meldete eine Autofahrerin mehrere Kinder, die in der Pfisterstraße Schneebälle auf vorbeifahrende Autos warfen. Eine Streife des Polizeireviers Ehingen konnte vier Jungs im Alter von 12 bis 15 Jahren feststellen. Denen wurde erklärt, dass es sich bei diesem Verhalten nicht um einen Spaß handle und es gefährlich sei. Bislang sind der Polizei keine Schäden an Fahrzeugen gemeldet worden. Möglicherweise geschädigte Autofahrende können sich mit dem Polizeirevier Ehingen unter der Tel. 07391/5880 in Verbindung setzen.

++++ 0151242 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell