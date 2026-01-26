Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Niederstotzingen /A7 - Unfall auf glatter Straße

Am Sonntagnacht kam es zu einem Unfall mit einem Streufahrzeug.

Ulm (ots)

Der 32-jährige Lkw-Fahrer fuhr gegen 23.30 Uhr auf der linken Spur der A7 in Richtung Süden. Als er aufgrund des Verkehrs seinen Iveco abbremsen musste, geriet sein Anhänger ins Schleudern. Der Sattelzug prallte zunächst in die Mittelleitplanke und anschließend in das Heck eines Räumfahrzeugs. Den MAN fuhr ein 29-Jähriger. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Verkehrsdienst Heidenheim schätzt den Gesamtschaden an den beiden fahrbereiten Fahrzeuge auf 18.000 Euro.

++++0152618 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell