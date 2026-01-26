Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Autofahrerin leistet Widerstand

In der Nacht auf Sonntag war eine betrunkene 26-Jährige in Heidenheim unterwegs.

Ulm (ots)

Gegen 4.40 Uhr meldete ein Autofahrer mehrere betrunkene Personen, die in einen Audi stiegen. Dann fuhren die Personen laut Zeuge vom Bahnhofplatz in Richtung Schnaitheim und beschleunigten innerorts mit bis zu 100 km/h. Eine Streife traf kurz darauf die vier Insassen an dem Audi an. Als mutmaßliche Fahrerin konnte eine 26-Jährige ermittelt werden. Die stand erkennbar unter Alkohol. Da sie einen Alcotest verweigerte, musste sie mit zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Damit war sie jedoch nicht einverstanden. Sie leistete Widerstand gegen die erforderliche Maßnahme und griff die Polizeibeamten an. Verletzt wurde niemand. Letztlich konnte die Blutentnahme durchgeführt werden. Die Polizei Heidenheim ermittelt nun wegen Verdachts der Trunkenheitsfahrt sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen die 26-Jährige.

++++0149249 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell