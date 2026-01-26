Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) (HDH) (UL) (BC) Region - Witterungsbedingte Unfälle im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ulm.

Ulm (ots)

Zwischen Sonntag 19.00 Uhr und Montag 5 Uhr kam es vor allem im Bereich der A8, Geislinger Steige, Schlater Buckel sowie im nördlichen Alb-Donau-Kreis zu starkem Schneefall. Im Rahmen dessen kam es zu etwas über 50 Verkehrsunfällen. Diese verteilten sich auf die Landkreise wie folgt: Biberach (6), Heidenheim (7), Göppingen (18), Ulm (7) und Alb-Donau-Kreis (11). Das Polizeipräsidium Ulm schätzt den Gesamtschaden auf über 350.000. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Mehrere LKWs und Autos kamen an verschiedenen Anstiegen nicht mehr weiter und mussten durch das THW freigeschleppt werden. Die A8 in Fahrtrichtung München war zwischen Kirchheim und Aichelberg von 20 Uhr bis Mitternacht voll gesperrt. Ab 0 Uhr konnte eine Spur für PKWs freigegeben werden. Durch das THW mussten mehrere Fahrzeuge und LKWs den Aichelberg nach oben gezogen werden.

