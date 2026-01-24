PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Stallbrand
Feuerwehr bringt Brand schnell unter Kontrolle

Ulm (ots)

Am Samstag stellte der Besitzer eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Bartleshalde gegen 05.15 Uhr fest, dass eines seiner Stallgebäude in Brand geraten war. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht und weiteres Unheil verhindert werden. In dem Stallgebäude befanden sich 70 Kühe, die alle unverletzt blieben. Der Schaden wird bislang auf 80.000 Euro beziffert. An der Brandstelle waren 101 Feuerwehrleute von diversen Feuerwehren aus umliegenden Gemeinden im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

+++++++++++++++++++++ 0145204

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum / Me, Tel: 0731/188-1111

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

