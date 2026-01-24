Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - An der Ampel zweimal rückwärts gegen anderes Auto gefahren

Fahrer entfernt sich unerkannt von der Unfallstelle

Ulm (ots)

Gegen 21.50 Uhr stand eine 44-Jährige mit ihrem Mercedes am Freitag in der Ulmer Straße an der Ampel zur Ehinger Straße. Vor ihr befand sich ein BMW. Beide Fahrer mussten warten, da die Ampel rot zeigte. Als die Lichtzeichenanlage dann auf grün umschaltete, legte der Fahrer des BMWs plötzlich den Rückwärtsgang ein und fuhr gegen den hinter ihm stehenden Mercedes. Der BMW-Fahrer fuhr dann wieder ein Stück vorwärts, nur um nochmals den Rückwärtsgang einzuschalten. Wiederum fuhr der Fahrer des BMWs gegen das Auto der 44-Jährigen. In der Folge fuhr der BMW über die Kreuzung, hielt an und begutachtete den Schaden an seinem BMW. Die 44-jährige Mercedesfahrerin sprach dann den Herrn aus dem BMW an und teilte ihm mit, dass sie die Polizei informiert hätte. Hierauf stieg der männliche Fahrer wieder in seinen BMW und fuhr, ohne seine Personalien bekannt zu geben, davon. Der Gesamtschaden beträgt 6.000 Euro. Die Laupheimer Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Laupheim unter der Telefonnummer: 073929630 entgegen.

+++++++++++++++++++++ 0143759

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum / Me, Tel: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell