Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Zutritt zu einer Gaststätte verwehrt

Abgewiesene kehren mit Baseballschläger zurück

Ulm (ots)

Gegen 03 Uhr meldete ein 25-Jähriger am Samstag der Polizei, dass mehrere Personen im Bereich der Erchenstraße randalieren würden und eine Scheibe beschädigen. Beim Eintreffen der Heidenheimer Polizei konnte diese in Erfahrung bringen, dass zuvor eine Personengruppe von einem Gaststätteninhaber nicht mehr eingelassen wurde, da er schließen wollte. Die abgewiesene Personengruppe kam dann kurze Zeit später mit einem roten Auto zurück. Eine der Personen nahm einen Baseballschläger aus dem Fahrzeug und schlug mehrfach auf die Glasscheibe der Eingangstür ein. Das Glas ging durch die Schläge zu Bruch. Die Personengruppe konnte sich vor dem Eintreffen der Polizei unerkannt entfernen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Die Heidenheimer Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Nummer: 07321322432 entgegen.

+++++++++++++++++++++ 0144519

