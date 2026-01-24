Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Achstetten - 29-Jähriger übersieht Kreisverkehr

Zu schnell und alkoholisiert über Kreisverkehr geschanzt

Ulm (ots)

Gegen 01.10 Uhr war am Samstag ein 29-Jähriger mit seinem Ford auf der Landstraße 263 von Burgrieden in Richtung Achstetten unterwegs. Auf Grund der Dunkelheit und seiner Alkoholisierung übersah er allerdings den dortigen Kreisverkehr und schanzte über ihn hinweg. Der Ford kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit Verkehrszeichen und Buschwerk. In der Auffahrt zur Bundesstraße 30 Anschlussstelle Laupheim-Nord blieb der Ford dann stehen. Hier wurde er von einer Zeugin festgestellt. Als sie den 29-jährigen Fahrer ansprach lallte dieser, dass er keine Hilfe bräuchte. Die Zeugin verständigte die Polizei. Beim Eintreffen der Streife stand der 29-Jährige etwas abseits von seinem Auto und behauptete nicht der Fahrer vom Ford zu sein. Die Polizei fand allerdings den Fahrzeugschlüssel vom Ford bei dem 29-Jährigen und stellte deutlichen Alkoholgeruch fest. In der Folge musste der Fordfahrer dann Blut und seinen Führerschein abgeben. Er sieht nun einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss entgegen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 7.000 Euro. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

+++++++++++++++++++++ 0144372

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum / Me, Tel: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell