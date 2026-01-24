Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Stauende übersehen

2 Personen leicht verletzt

Ulm (ots)

Am Freitag staute sich gegen 17.30 Uhr der Verkehr auf der Bundesstraße 30 in Richtung Biberach aus Ravensburg kommend. Zwischen der Ausfahrt nach Rissegg und dem Jordanei übersah dies ein 28-jähriger Sprinterfahrer und fuhr auf den Saic eines 46-Jährigen auf. Dieser wurde durch den Aufprall auf den Mercedes eines 40-Jährigen vor ihm geschoben. Durch den Aufprall wurden zwei Personen aus dem Saic leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 30.000 Euro. Da zwei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren mussten diese durch Abschleppdienste geborgen werden. Hierfür und zur Unfallaufnahme musste die Bundesstraße 30 in Richtung Biberach immer wieder kurzzeitig gesperrt werden. Die Feuerwehr Hochdorf und die Straßenmeisterei Biberach waren ebenfalls vor Ort.

+++++++++++++++++++++ 0144959

