PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt verbotenen Gegenstand im Handgepäck am Flughafen Köln Bonn sicher

BPOL NRW: Bundespolizei stellt verbotenen Gegenstand im Handgepäck am Flughafen Köln Bonn sicher
  • Bild-Infos
  • Download

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Am Flughafen Köln/Bonn stellten Einsatzkräfte der Bundespolizei bei der Kontrolle des Handgepäcks eines 14-jährigen britischen Staatsangehörigen einen verbotenen Gegenstand sicher. Bei der routinemäßigen Durchleuchtung des Handgepäcks entdeckten die Beamten ein sogenanntes Nunchaku (Würgeholz), dessen Besitz und Mitführen nach deutschem Waffengesetz verboten ist und eine Straftat darstellt.

Der Jugendliche war auf dem Weg zu einem Flug von Köln/Bonn nach London-Stansted. Die Bundespolizisten belehrten ihn sowie die begleitenden Erziehungsberechtigten über den Verstoß gegen das Waffengesetz und händigten den entsprechenden Tatvorwurf aus.

Das Nunchaku wurde sichergestellt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen setzte der Jugendliche seine Reise fort.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass verbotene Gegenstände gemäß Waffengesetz - auch bei Kindern und Jugendlichen - nicht geführt oder transportiert werden dürfen. Bei Verstößen erfolgen stets Sicherstellungen und entsprechende Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Pressestelle
Mathias Kämpfer

Telefon: +49 (0) 2203 95 22-1041
E-Mail: bpolifh.cgn.presse@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

www.bundespolizei.de

Postfach 980125
51129 Köln

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren