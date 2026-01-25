Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen a.d. Steige - Unfallflucht unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Zeugen gesucht

Am Samstagnachmittag wurde ein Fußgänger in Geislingen beinahe durch einen PKW erfasst.

Ulm (ots)

Gegen 14:00 Uhr befuhr ein 25-jähriger Seat-Fahrer die Überkinger Straße vom Sternplatz kommend in Richtung Bad Überkingen. Auf Höhe der Frauenstraße steuerte er das Fahrzeug, laut Zeugenangaben, zielgerichtet auf einen Fußgänger zu, welcher sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Bürgersteig befunden haben soll und sich nur durch einen Sprung zur Seite retten konnte. Der Seat kollidierte stattdessen mit einem Stromverteilerkasten, welcher dadurch völlig zerstört wurde. Eine Hauswand wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Nach dem Unfall flüchtete der 25-Jährige samt Fahrzeug. Sofortige Fahndungsmaßnahmen führten zum zeitnahen Auffinden des Seats und zur Identifizierung des Fahrers, welcher sich nun wegen diverser Straftaten verantworten muss. Neben dem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort, dem Fahren ohne Fahrerlaubnis und einer Alkoholisierung des Fahrers ergaben sich auch Anhaltspunkte für eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Weiterhin war der Seat nicht zugelassen.

Der obengenannte Fußgänger befand sich beim Eintreffen der Beamten nicht mehr an der Unfallstelle, weshalb das Polizeirevier Geislingen a.d. Steige um Hinweise zu dessen Identität bittet. Der geschädigte Fußgänger, oder Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der 07331 93270 beim Polizeirevier Geislingen zu melden.

++++++++++++++++++++++++++++ 0146621

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Lie/Der), 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell