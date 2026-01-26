Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Autofahrerin erfasst Fußgänger

Am Sonntag erlitt ein 32-Jähriger bei einem Unfall in Giengen leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Kurz vor 22 Uhr war eine 32-Jährige mit ihrem Fiat Punto in der Hossenriedstraße unterwegs. Sie fuhr in stadteinwärtiger Richtung. Vor der Einmündung zum Giebelweg querte ein 32-jähriger Fußgänger an der Fußgängerfurt die Fahrbahn. Da der Fußgänger wohl unvermittelt auf die Fahrbahn trat, konnte die Autofahrerin nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Mann. Der wurde seitlich erfasst und schleuderte über die Motorhaube. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Er hatte Glück und erlitt wohl nur leichte Verletzungen. An dem Auto entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro. Die Polizei Giengen hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

++++0152044 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell