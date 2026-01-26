Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Betrunken Unfall verursacht

Gegen zwei geparkte Autos soll am Sonntag ein 23-Jähriger gefahren sein.

Ulm (ots)

Gegen 4 Uhr soll der 23-Jährige mit seinem Ford in der Schloßgartenstraße gefahren sein. Dort soll er gegen zwei geparkte Autos gefahren sein. Laut einem Zeugen kam der mutmaßliche Fahrer zu seinem Auto zurückgelaufen. Der Unfall selbst blieb unbeobachtet. Der 23-Jährige war betrunken. Ein Alkomattest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Eine Blutprobe soll nun den genauen Alkoholgehalt ermitteln. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Fahrereigenschaft aufgenommen. Der Gesamtschaden an den drei Autos wird auf etwa 21.000 Euro geschätzt.

