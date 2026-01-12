PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260112-4-Zeugenaufruf nach zwei Wohnungseinbrüchen in Neumünster und Wasbek

Neumünster/Wasbek (ots)

Am Wochenende kam es sowohl in Wasbek als auch in Neumünster zu Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Die Kriminalpolizei in Neumünster sucht Zeugen.

Zwischen dem 08.01.2026, 12:00 Uhr und dem 11.01.2026, 11:30 Uhr gelangten unbekannte Täter durch das Zerstören einer Scheibe einer gläsernen Nebeneingangstür unbefugt in das Einfamilienhaus in der Ringstraße in Wasbek. In dem Haus wurden sämtliche Räume durchwühlt. Es wurden u.a. Bargeld, Schmuck und Handtaschen entwendet.

Am 10.01.2026, zwischen 17:00 Uhr und 17:45 Uhr, wurde durch unbekannte Täter ein Fenster im rückwärtigen Bereich eines Einfamilienhauses in der Augustenburger Straße, Neumünster zerstört. Hierdurch wurde eine Alarmanlage ausgelöst, die die Täter vermutlich vom weiteren Eindringen in das Haus abhielt.

Die Kriminalpolizei in Neumünster hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in den genannten Tatzeiträumen an den erwähnten Örtlichkeiten verdächtige Beobachtungen gemacht? Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Kriminalpolizei in Neumünster unter 04321-9450 oder neumuenster.ki@polizei.landsh.de

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

