POL-NMS: 20250112-1-PDNMS-Ankündigung anlässlich einer Übung bei der JVA Neumünster

Neumünster (ots)

Am 14.01.2025 führt die Polizeidirektion Neumünster gemeinsam mit Polizeikräften der Polizeidirektion Kiel eine Übung an der JVA Neumünster durch. Von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr wird es im Bereich der Boostedter Straße (zwischen Friesenstraße und Holsatenring) zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen und Lärm kommen.

Ziel der Übung ist das Trainieren von Abläufen bei einer Gefahrensituation in der JVA.

Vor Ort werden Ansprechpartner der Landespolizei vertreten sein.

Constanze Becker

