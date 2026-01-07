PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260107-1-pdnms Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht in Windeby gesucht

Windeby ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 07.01.2026 gegen 08.15 Uhr wurde ein beschädigtes Ortsschild gemeldet, bei dem Ortsschild handelte es sich um ein Ortsausgangsschild der Gemeinde Windeby, dieses stand kurz hinter dem Kreisverkehr " Windeby " ( Windebyer Weg / L 265 in Richtung Windeby ). Nach ersten Ermittlungen dürfte ein es sich einem schwarzen PKW gehandelt haben, dieser hat vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Winterglätte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, als er aus dem Kreisverkehr in Richtung Windeby gefahren ist. Der Fahrer überfuhr im Anschluss erst einen Leitpfosten und anschließend das Ortsausgangsschild, anhand der Spurenlage fuhr der PKW danach über den Rad-Gehweg wieder zurück auf die Straße Richtung Windeby.

Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer konnte den Unfall beobachten, wer kann Hinweise auf den vermutlich stark beschädigten schwarzen PKW geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Eckernförde unter der Rufnummer 04351-9080.

Gruß

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

