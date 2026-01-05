PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260105-1-pdnms PKW Fahrerin nach Verkehrsunfall in Rendsburg gesucht

Rendsburg (ots)

Am 31.12.2025 kam es gegen 15.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter Fahrer und einer PKW Fahrerin in der Schleswiger Chaussee in Rendsburg, die PKW Fahrerin entfernte sich anschließend vom Unfallort, der 53 jährige E-Scooter Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der E-Scooter Fahrer befuhr die Schleswiger Chaussee in Fahrtrichtung Flensburger Straße. Die PKW Fahrerin befuhr mit ihrem schwarzen VW Golf den Parkplatz von Aldi in der Schleswiger Chaussee und wollte auf die Schleswiger Chaussee auffahren ohne zu bremsen. Der 53 jährige Mann konnte nicht mehr bremsen oder ausweichen und stieß mit dem Auto zusammen und stürzte hierbei. Die PKW Fahrerin, eine Frau mit Kopftuch, stieg noch aus und wollte dem Mann helfen, dieser gab ihr gegenüber aber an, er sei unverletzt. Danach fuhr die Frau weiter. Im Nachhinein stellte der Mann fest, dass er Rippenschmerzen hatte. Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach der Fahrerin des schwarzen VW Golf, weiter werden auch Zeugen für den Unfall gesucht. Diese melden sich bitte beim Polizeirevier Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

Gruß

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

