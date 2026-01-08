PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260108-2-pdnms Wer kennt den Dackel in Neumünster ?

POL-NMS: 260108-2-pdnms Wer kennt den Dackel in Neumünster ?
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Neumünster (ots)

Am 08.01.2025 gegen 05.45 Uhr war trotz kalter und widriger Wetterverhältnissen ein Dackel von zuhause scheinbar ausgebüxt, eine aufmerksame Anruferin aus der Klaus-Groth-Straße in Neumünster hatte den Ausreißer im Gebüsch eines Grundstückes entdeckt.

Eine Streifenwagenbesatzung vom 1. Polizeirevier Neumünster eilte der Anruferin zur Hilfe, gemeinsam gelang es, den verängstigten kleinen Hund einzufangen. Die Anruferin spendete dem frierenden Tier noch eine wärmende Wolldecke, eingehüllt in diese Decke ging es für den Dackel, die Kollegen tauften ihn kurzerhand " Bernd ", erst einmal zum 1. Polizeirevier Neumünster zum Aufwärmen.

Trotz intensiver Recherche am Polizeirevier konnte der Halter von " Bernd " nicht ausfindig gemacht werden, der Hund trug leider kein Halsband, nach intensiven Schmuseeinheiten sowie dem ein oder anderen Leckerli ging es dann am frühen Morgen zum Tierheim Neumünster, wo man sich weiter um Bernd kümmert, bis sich hoffentlich bald sein Besitzer meldet.

Gruß

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 13:11

    POL-NMS: 260107-1-pdnms Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht in Windeby gesucht

    Windeby ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots) - Am 07.01.2026 gegen 08.15 Uhr wurde ein beschädigtes Ortsschild gemeldet, bei dem Ortsschild handelte es sich um ein Ortsausgangsschild der Gemeinde Windeby, dieses stand kurz hinter dem Kreisverkehr " Windeby " ( Windebyer Weg / L 265 in Richtung Windeby ). Nach ersten Ermittlungen dürfte ein es sich einem schwarzen ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 08:16

    POL-NMS: 260105-1-pdnms PKW Fahrerin nach Verkehrsunfall in Rendsburg gesucht

    Rendsburg (ots) - Am 31.12.2025 kam es gegen 15.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter Fahrer und einer PKW Fahrerin in der Schleswiger Chaussee in Rendsburg, die PKW Fahrerin entfernte sich anschließend vom Unfallort, der 53 jährige E-Scooter Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der E-Scooter Fahrer befuhr die Schleswiger Chaussee in ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 13:04

    POL-NMS: 260102-4-pdnms Mehrere Unfälle auf der A7

    BAB 7, südlicher Bereich (ots) - Am heutigen Vormittag kam es aufgrund der Witterung vermehrt zu Unfällen auf der A7 zwischen Bad Bramstedt und Hamburg, die Kollegen/innen vom Polizeiautobahnrevier Neumünster waren im Dauereinsatz. Am frühen Morgen setzte zum Teil starker Schneefall im Bereich der BAB 7 zwischen Bad Bramstedt und Hamburg ein, im Laufe des Vormittags kam es zu insgesamt 6 Verkehrsunfällen in dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren