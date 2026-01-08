POL-NMS: 260108-2-pdnms Wer kennt den Dackel in Neumünster ?

Polizeidirektion Neumünster

Neumünster (ots)

Am 08.01.2025 gegen 05.45 Uhr war trotz kalter und widriger Wetterverhältnissen ein Dackel von zuhause scheinbar ausgebüxt, eine aufmerksame Anruferin aus der Klaus-Groth-Straße in Neumünster hatte den Ausreißer im Gebüsch eines Grundstückes entdeckt.

Eine Streifenwagenbesatzung vom 1. Polizeirevier Neumünster eilte der Anruferin zur Hilfe, gemeinsam gelang es, den verängstigten kleinen Hund einzufangen. Die Anruferin spendete dem frierenden Tier noch eine wärmende Wolldecke, eingehüllt in diese Decke ging es für den Dackel, die Kollegen tauften ihn kurzerhand " Bernd ", erst einmal zum 1. Polizeirevier Neumünster zum Aufwärmen.

Trotz intensiver Recherche am Polizeirevier konnte der Halter von " Bernd " nicht ausfindig gemacht werden, der Hund trug leider kein Halsband, nach intensiven Schmuseeinheiten sowie dem ein oder anderen Leckerli ging es dann am frühen Morgen zum Tierheim Neumünster, wo man sich weiter um Bernd kümmert, bis sich hoffentlich bald sein Besitzer meldet.

