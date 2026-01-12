Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260112-2-pdnms Vollsperrung A7 Höhe Henstedt-Ulzburg in Richtung Hamburg

A7 Henstedt-Ulzburg (ots)

Seit 14.10 Uhr ist die A 7 in Richtung Hamburg ab Henstedt-Ulzburg voll gesperrt, der Verkehr wird an der Anschlussstelle Henstedt-Ulzburg Fahrtrichtung Hamburg von der Autobahn abgeleitet.

Aufgrund einsetzender Glätte auf der A7 ist es zwischen Henstedt-Ulzburg und Hamburg zu mehreren Verkehrsunfällen gekommen.

Derzeit sind sowohl Polizei wie auch Rettungsdienste in dem Bereich im Einsatz. Zu wie vielen Unfällen es in dem Bereich gekommen ist, wird derzeit noch abgeklärt, auch zu eventuellen Verletzungen bei den Unfallbeteiligten können noch keine Angaben gemacht werden.

Es kommt zu Rückstauungen, die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Fahrweise den Witterungsverhältnissen anzupassen.

Gruß

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell