Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260112-3-PDNMS-Zeugenaufruf nach versuchtem Wohnungseinbruchsdiebstahl in Nortorf

Nortorf/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Zwischen dem 08.01.26 und dem 09.01.26 versuchten unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Nortorf einzubrechen. Die Kriminalpolizei in Rendsburg sucht nach Zeugen.

Am 09.01.2026 sei durch einen Anzeigenden eine geöffnete Balkontür einer Wohnung im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses in der Itzehoer Straße in Nortorf festgestellt worden. Beim Eintreffen einer Funkstreifenbesatzung des PR Mittelholsteins konnten an der betroffenen Balkontür Hebelspuren festgestellt werden.

Die Wohnung wurde durch den/die Täter betreten und durchwühlt. Es wurde augenscheinlich nichts entwendet.

Die Kriminalpolizei in Rendsburg hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat zwischen dem 08.01.2026, 11:00 Uhr und dem 09.01.2026, 13:00 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich der Itzehoer Straße/Friedrich-Grotmak-Straße gemacht? Bei Hinweisen wenden sie sich bitte unter 04331-2080 oder rendsburg.kpst@polizei.landsh.de an die Kriminalpolizei in Rendsburg.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell