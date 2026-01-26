PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Heiningen - Führerschein weg
Betrunken war am Sonntag ein Autofahrer in Heiningen.

Ulm (ots)

Kurz vor 4 Uhr stoppte die Polizei den 27-Jährigen in der Bezgenrieter Straße. Bei der Kontrolle roch der Fahrer des Opel stark nach Alkohol. Ein Alkomattest ergab einen Wert deutlich über Erlaubten. Er musste ein Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

+++++++ 0149053 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

