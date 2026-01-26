Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich kurz nach 18.45 Uhr. Ein 67-Jähriger fuhr mit seinem Dacia auf der Landstraße 275 von Bad Schussenried in Richtung Riedlingen. Ein 65-Jähriger war mit seinem Opel Kombi in der Riedlinger Straße unterwegs. Von dort aus bog er nach links in die L275 ein. Auf die Vorfahrt des ...

mehr