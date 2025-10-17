POL-COE: Lüdinghausen, Am Hesselmanngraben
Diebstahl eines Firmentransporters
Coesfeld (ots)
Einen weißen Firmentransporter der Marke Daimler-Benz entwendeten unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch (15.10.) auf Donnerstag (16.10) in der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 07.00 Uhr aus einem dortigen Neubaugebiet.
In dem Transporter befand sich hochwertiges Markenwerkzeug in Höhe von einer mittleren vierstelligen Summe.
Falls Sie Hinweise zu diesem Diebstahl oder verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl haben bzw. hatten, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Lüdinghausen unter der Telefonnummer: 02591-7930
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell