Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Am Hesselmanngraben

Diebstahl eines Firmentransporters

Coesfeld (ots)

Einen weißen Firmentransporter der Marke Daimler-Benz entwendeten unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch (15.10.) auf Donnerstag (16.10) in der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 07.00 Uhr aus einem dortigen Neubaugebiet.

In dem Transporter befand sich hochwertiges Markenwerkzeug in Höhe von einer mittleren vierstelligen Summe.

Falls Sie Hinweise zu diesem Diebstahl oder verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl haben bzw. hatten, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Lüdinghausen unter der Telefonnummer: 02591-7930

